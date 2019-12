Vicino via Asiago. Sul posto 118 e Polizia Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro in Riviera nel primo pomeriggio del 19 dicembre.

Vicino via Asiago scontro fra auto e scooter. Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Cure mediche per la scooterista, dinamica affidata alla Polizia Municipale.

