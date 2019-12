Una foto diffusa via social da alcuni tifosi mostra il leggendario centravanti rossoblu nel 1979 mentre colpisce di testa da un’altezza proibitiva, proprio come l’attuale fuoriclasse della Juventus

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le cronache sportive d’Italia e non solo sono ricche di riferimenti al gol realizzato ieri, mercoledì 18 dicembre, da Cristiano Ronaldo durante Sampdoria-Juventus.

Il colpo di testa del fuoriclasse portoghese, valsa la rete del definitivo 1-2, è stato un volo di rara potenza ed eleganza, oltre che precisione, tanto che è stato calcolato che la testa di Ronaldo abbia raggiunto i 2,56 metri di altezza. Oltre trenta centrimetri oltre l’altezza del bordo inferiore della traversa, di metri 2,24.

La rete di Ronaldo, rilanciata migliaia di volte tramite internet e i social, ha ricordato a qualche sportivo sambenedettese un analogo volo, compiuto però qualche decennio fa e da un campione del calcio rossoblu. Era il 10 giugno 1979 quando la Samb sconfisse 1-0 il Pescara al vecchio stadio Ballarin, con gol di Corvasce al 69′ minuto.

Però, in un’epoca con poche immagini video e senza digitale, è rimasto impresso il volo analogico di Francesco Chimenti, “Lu Bomber” storico rossoblu, in un’azione d’attacco.

Nella fotografia, diffusa via social dal “super-tifoso” rossoblu Tony Alfonsi, Chimenti, all’epoca 34enne, sovrasta davvero e forse più di un Ronaldo oggi il difensore pescarese Gianfranco Motta, una buona carriera tra Serie A e Serie B (oltre al Pescara, Lecco, Monza e Pavia).

Per avere dei riferimenti precisi, l’altezza del brianzolo Motta, anche lui in elevazione, è di 174 centimentri; Chimenti è alto 178 centimetri. I calcoli fateli voi. Ma più o meno, c’era un Ronaldo anche in quel Ballarin: l’indimenticato “Lu Bomber”.

