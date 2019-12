CUPRA MARITTIMA – Esce oggi il programma natalizio del Cinema Margherita, 7 film in 20 giorni scelti con cura per mettere insieme il cinema dei grandi Autori con la voglia di andare al cinema di tutta la famiglia.

Si apre con il film di Natale più atteso per il 2019, Pinocchio al Margherita dal 19 dicembre. La fiaba amata in tutto il mondo da piccoli e da grandi. Molti gli intellettuali italiani che si sono innamorati di Pinocchio, Raffaele La Capria diceva che Pinocchio rappresentava un’Italia del passato che si può riconoscere ovunque oggi, Benedetto Croce diceva che nel legno di Pinocchio è intagliata l’umanità.

Il film di Garrone rappresenta completamente questi concetti e lo fa splendidamente rispettando il racconto originale di Collodi, facendoci tornare bambini attraverso un’avventura magica.

Sabato 21 alle 21,15 è una serata davvero speciale perché sarà ospite Giulio Troli, giovane autore ed amico del cinema Margherita, che commenterà con il pubblico il film. Troli ha collaborato alla sceneggiatura del film da due anni lavorando a fianco di Garrone insieme ad altri autori. Collaborazione di cui Garrone si è avvalso già dal precedente lungometraggio Dogman del 2017.

Giulio Troli ha seguito diversi passaggi nella scrittura e nel set, ci porterà quindi nel dietro le quinte della lavorazione.

Il programma continuerà con il premio alla migliore sceneggiatura a Cannes 2019 ‘Ritratto della giovane in fiamme’ di Céline Sciamma (FR) dal 26 dicembre; La grande arte al cinema –‘ Frida, viva la vida’ di Gianni Troilo (doc Ita)il 23 dicembre; Il primo Natale di Ficarra e Picone dal 1° gennaio insieme al grandissimo Ken Loach con il suo ultimo lavoro presentato a Cannes ‘Sorry we Missed you’ al margherita dal 2 gennaio ; il 3 gennaio proiezione dedicata allo sport giovanile ‘Un sogno per papà’ in collaborazione con la ASD Cuprense . Conclude l’attesissimo film di Checco Zalone dal 6.

Sono previsti abbonamenti a prezzi ridottissimi per chi desidera andare più volte al cinema, Christmas Card di 10 ingressi e 45 euro utilizzabile in 2, ma anche abbonamenti mini , Gold e Silver.

Ingressi intero 6,50 euro e 5 euro.

