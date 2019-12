SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo atto. Si avvia alla conclusione la rassegna cinematografica “Prendi i soldi e scappa”: la crisi economica e la finanza spiegate con il cinema, una serie di appuntamenti sulle pagine buie della finanza, organizzata da Fabrizio Sciamanna, consulente finanziario e dall’Associazione Culturale Blow Up. A partire dalle ore 20 con una formula che possiamo chiamare “apericinema”, una gustosa apericena preparata dal Kabina Welcome.

Un modo diverso di andare al cinema con degustazioni, visioni e approfondimenti. Il quarto appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle ore 20 presso il Kabina Welcome di San Benedetto del Tronto (Via Torino 200, strada Salaria) con la conferenza finale in cui il dottor Fabrizio Sciamanna ci spiegherà la crisi economica e la finanza attraverso alcune sequenze particolarmente significative di film dedicati a tematiche economiche.

La serata servirà a capire cosa sta accadendo al sistema finanziario; per essere più consapevoli e meno sprovveduti; per la tutela e la protezione dei nostri risparmi; per imparare qualche regola di autodifesa di fronte a quelli che da tutori possono trasformarsi in predatori.

L’ingresso prevede una quota per l’apericena (10 euro) e la tessera-abbonamento alla Federazione Italiana Cineforum 2019-2020, rilasciata dall’Assocazione Blow Up al costo di 10 euro e che può essere sottoscritta velocemente all’ingresso. La tessera F.I.C. consentirà di partecipare liberamente a molte delle iniziative dell’Associazione Blow Up.

Per informazioni Fabrizio Sciamanna: sciamanna.consulenza@gmail.com

