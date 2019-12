CUPRA MARITTIMA – Un libro curioso quello dato alle stampe, per i tipi della casa editrice Zefiro, da Antonio De Signoribus, filosofo, studioso ed appassionato di cultura orale, esperto di fiabe e leggende con una lunga serie di pubblicazioni alle spalle. L’uovo di cavalla, questo il titolo dell’antologia dello scrittore cuprense, si compone di ben 65 racconti, con un sottotitolo altrettanto intrigante: Fiabe, leggende e storie bizzarre raccolte e riscritte, è un viaggio nella cultura popolare delle aree contadine del centro Italia, una esplorazione nel tempo e nello spazio di quel che la tradizione orale ci ha tramandato relativamente a credenze e paure, sortilegi ed imbrogli, incantamento e stupore.

Nell’introduzione al testo Allì Caracciolo, studiosa di storia del teatro, parla di “scrittura affabulante” a proposito dello stile di De Signoribus che, a suo dire, “istituisce una grammatica della riscrittura pienamente coerente, per aspetti formali, lingua, lessico, sintassi, con la narrazione orale e con gli antichi documenti scritti, ma proiettata in direzione della modernità”.

Il libro si articola in 7 capitoli, ed i protagonisti di queste storie sono uomini e donne alternativamente fortunati o sfortunati, animali e spiriti irrequieti, streghe e giganti, tutto quel sottobosco di creature che subiscono la magia, o che riescono ad interpretarla in situazioni a volte drammatiche, altre volte ironiche e persino comiche.

“Non bisogna temere le fiabe popolari, come pensano certi genitori, anzi bisogna tornare a leggerle sempre più intensamente, magari bambini e adulti insieme” perché “fanno bene all’anima”, scrive De Signoribus, e non a caso la citazione riportata all’inizio del libro recita: “Se volete che vostro figlio sia intelligente raccontategli delle fiabe; se volete che sia molto intelligente, raccontategliene di più”. E se a dirlo è Albert Einstein c’è da credergli.

Il libro (198 pagine al prezzo di 12 euro), impreziosito da sette riproduzioni di incisioni antiche che segnano l’inizio dei diversi capitoli, è disponibile sulle piattaforme online ed in alcune librerie. Può essere richiesto via mail (info@ventodizefiro.it) direttamente alla casa editrice Zefiro.