SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos in autostrada alle prime ore del 18 dicembre.

Sull’A14, direzione sud e poco prima dell’uscita di Porto d’Ascoli, scontro tra furgoni per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

Un mezzo si è ribaltato e ha preso fuoco coinvolgendo anche l’altro veicolo. È accaduto poco dopo le 3.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con un paio di mezzi e una decina di uomini per lo spegnimento delle fiamme.

Sul luogo anche personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche nei confronti dei conducenti dei furgoni.

