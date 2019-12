Con tecniche Saf. In via Spinozzi, invece, altre tegole pericolanti dopo il maltempo dei giorni scorsi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pompieri al lavoro in Riviera nel pomeriggio del 17 dicembre.

A San Benedetto, sulla strada che collega ad Acquaviva, un cagnolino era caduto in un dirupo. È stato recuperato e salvato dai Vigili del Fuoco, dopo segnalazione dei cittadini, con tecniche Saf.

In via Spinozzi, invece, altre tegole pericolanti dopo il maltempo dei giorni scorsi. Pompieri all’opera per la messa in sicurezza.

