I rossoblu rialzano la testa dopo la beffa della settimana scorsa contro Falconara in Riviera

PERUGIA – Vittoria serale e pesantissima a Perugia per la Samb Basket, che batte gli umbri e vola a quota 8 punti in classifica, rialzando subito la testa dopo la beffa della settimana scorsa contro Falconara.

Coach Daniele Aniello si affida al solito quintetto iniziale con Quinzi e Ortenzi in regia, Volpe e Stonkus sugli esterni e Tarolis da centro. I rossoblù partono subito forte e lasciano a quota zero gli avversari per molti minuti, sfruttando la grande giornata di CarloOrtenzi con le bombe da 3 e i 15 rimbalzi di Giovanni Volpe, che mette anche a referto 9 punti.

La Samb riesce sempre a controllare il ritmo della partita, andando all’intervallo lungo avanti 16-31 e allungando poi nel secondo tempo. Ortenzi tira con 5/8 dall’arco e, insieme all’altro top scorer Stonkus (17 punti a testa), non lascia scampo ad una possibile rimonta del Perugia. I rossoblù toccano anche un massimo vantaggio di +24 e si permettono il lusso di lasciare spesso a riposo il pivot lituano Tarolis.

Il punteggio finale è di 68-51, con l’esordio dei giovani rossoblù Castorino, Acciarri e Merlini a rendere perfetto il pomeriggio della banda Aniello. Settimana prossima ci sarà l’ultimo impegno del 2019, in casa contro Lanciano. Ecco il tabellino del match:

PERUGIA BASKET-SAMB BASKET 51-69

PERUGIA: Versiglioni 10, L. Righetti 9, Trevisan 8, Spagnoli 6, T. Righetti, Ragni, Minieri 4, Buca, Pennicchi, Palazzoni 2, Lupatelli, Ciofetta. All. Monacelli.

SAMB: Ortenzi, Stonkus 17, Pedicone 10, Volpe 9, Tarolis, Di Eusanio 6, Quinzi, Roncarolo 2, Janssens, Castorino, Acciarri, Merlini. All. Aniello.

RIMBALZI: Volpe 15, T. Righetti 10.

PARZIALI: 3-15, 16-31, 32-54, 51-69.

ARBITRI: Nenci-Piancatelli.

