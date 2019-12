SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ Natale anche nei cinema e, ovviamente, al Concordia. Dal 19 dicembre saranno proiettati due film in pieno tema di festività natalizie. Di seguito la programmazione:

“Il Primo Natale”

sabato 21 e domenica 22 dicembre: ore 17.30 – 19.30 – 21.30

lunedì 23 dicembre: ore 19.30 – 21.30

"Il Primo Natale". A Palermo vive Salvo, un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive padre Valentino un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: per magia, o per chissà quale altra ragione, Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente. E' la Palestina dell'anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù… I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.

Ma quella voce angelica che non smette di tormentarla, finisce per risvegliare in lei poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli stessi con cui suo padre si era confrontato molti anni prima durante una battaglia nella foresta. Quando tutti gli elementi (fuoco, acqua, vento e terra) si abbattono sulla città di Arendelle, Elsa e i suoi compagni d’avventura decidono di dirigersi a nord, verso un nuovo regno dove domina l’autunno, per scoprire la causa della morte dei suoi genitori e l’origine del suo incredibile dono.

“Pinocchio”

Mercoledì 25 dicembre: ore 17.10 – 19.20 – 21.30

Giovedì 26 dicembre: ore 15 – 17.10 – 19.20 – 21.30

Venerdì 27 dicembre: ore 21.30

Sabato 28 dicembre: ore 17.10 – 19.20 – 21.30

Domenica 29 dicembre: ore 15 – 17.10 – 19.20 – 21.30

Lunedì 30 dicembre: ore 19.20 – 21.30

“Pinocchio”. Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

Giovedì 19, venerdì 20, martedì 24 e martedì 31 riposo

Prezzi: 6,50 euro intero, 5 euro ridotto. Lunedì prezzo unico 5 euro. Per maggiori informazioni:www.cinemaconcordiasbt.wixsite.com/concordia

