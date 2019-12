Il gruppo dei renziani, infatti, spingerebbe per il nome del primo cittadino di Ancona come alternativa a Ceriscioli alle prossime regionali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buona partecipazione di pubblico all’Associazione Pescatori Sambenedettesi per il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che ha presentato il suo libro su invito dell’Associazione Culturale “I luoghi della scrittura”, nel decennale dell’avvio di un’attività oramai riconosciuta a livello nazionale.

“Grande partecipazione e coinvolgimento su temi di stretta attualità: dal ragionamento culturale e politico, dall’orizzonte dei valori (“I principi del buon governo”), dal sociologo e filosofo Max Weber alla pratica quotidiana, alla concretezza del sindaco, al fare (“risolvere i problemi e stimolare le potenzialità”), al rilancio del porto di Ancona per esaltare storia, bellezza, identità cittadina e creare nuove opportunità di lavoro” scrive l’ufficio stampa di Fabio Urbinati, consigliere regionale di quell’Italia Viva che sta spingendo proprio per la Mancinelli come alternativa a Ceriscioli alle prossime regionali.

Il dialogo con il sindaco Mancinelli è stato condotto dall’avvocato Silvio Venieri e dal presidente Mimmo Minuto. Presenti il consigliere regionale Fabio Urbinati, i sindaci di Monteprandone Sergio Loggi e di Ripatransone Alessandro Lucciarini e di Rotella Giovanni Borraccini, diversi consiglieri comunali di San Benedetto del Tronto, Grottammare e della Riviera delle Palme.

