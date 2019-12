MONTEPRANDONE – Novità nel nostro territorio.

La Giunta comunale di Monteprandone ha approvato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza in ambito sovracomunale con diversi Enti e capofila il Comune di Macerata.

L’accordo prevede l’integrazione e la condivisione tra organi di Polizia Statale e Locale, delle informazioni provenienti dai transiti registrati dalle telecamere Ocr, con lettura ottica della targa. L’obiettivo è svolgere azioni congiunte per migliorare la sicurezza generale dei cittadini.

“Sul fronte della sicurezza urbana, Monteprandone ha siglato una collaborazione con altri Comuni – spiega il consigliere con delega alla videosorveglianza Antonio Riccio – impegnandosi a creare un sistema di rete che, in maniera integrata, rileverà i transiti attraverso i numeri di targa nei singoli Comuni, passerà le informazioni ad un unico sistema centralizzato, offrirà la possibilità di interrogare e ricercare le targhe interessate da qualsiasi punto. Il monitoraggio delle targhe darà, altresì, la possibilità di verificare la presenza di veicoli soggetti a fermi e sequestri amministrativi, privi di assicurazione e/o revisione. Insomma, Monteprandone entrerà a far parte di un progetto innovativo che ha come obiettivo finale la sicurezza pubblica del territorio nazionale anche laddove si configurino atti illeciti, provvedendo ad allertare in via preventiva i relativi comandi di Polizia Locale”.

