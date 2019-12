Antonio De Signoribus incontra gli studenti di Montappone

MASSA FERMANA – Le scuole di Montappone incontreranno venerdì 20 dicembre il filosofo e scrittore, nonché uno dei massimi studiosi nazionali di Cultura orale, ovvero Antonio De Signoribus. Si parlerà di fiabe, di leggende, di storie misteriose, ma anche di tradizioni e leggende sul Natale e dintorni. Le fiabe, se da un lato, affascinano per i contenuti fantastici che propongono, dall’altro lato si offrono alla nostra intelligenza come possibili “oggetti” di studio e di ricerca.

“Poi, si percorreranno strade particolari alla ricerca delle nostre tradizioni natalizie. Sentite questa. Secondo una antica leggenda si diceva che le bestie, nella notte Santa, parlassero, e non era lecito ascoltare i loro discorsi. Un curioso Che s’era nascosto per ascoltare gli animali fu da questi scoperto e sbranato. Per tale motivo i contadini si tenevano lontani dalle stalle, almeno per quella notte magica e Santa, pena la morte” si legge nella nota di presentazione.