SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Curva Nord comunica di aver provveduto a versare quanto raccolto in occasione di Samb-Gubbio dello scorso 9 dicembre, per il valore di 820 euro, a favore dell’associazione Gio 10 Onlus. Ci auguriamo che il nostro piccolo gesto possa essere d’aiuto alle strutture impegnate nella ricerca e gli studi per la cura dei tumori.

