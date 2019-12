Oltre cinquanta cantori, accompagnati da pianoforte e tastiere, si esibiranno in performance acustica, attraverso un repertorio rinnovato e tratto dalla migliore tradizione natalizia anglosassone e italiana, in cui non mancheranno anche omaggi al genere Pop

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Con il 2020 alle porte, ANCORAinCORO festeggia 10 anni di solidarietà e sono trascorsi ormai quasi dieci natali dal 26 dicembre 2010. In quel giorno il nucleo principale del coro parrocchiale di San Giuseppe, così come si era consolidato nei primi anni ’90, decise di riunirsi per dar vita al primo concerto degli ANCORAinCORO, con un repertorio completamente rinnovato, orientato al genere Gospel e Pop internazionale.

Con l’entusiasmo di Carlotta Salvi, presidente dell’omonima associazione e la determinazione di Umberto Spina, direttore musicale, gli ANCORAinCORO, in questo decennio appena trascorso, sono riusciti nell’impresa di conciliare la passione per la musica e il canto con progetti di solidarietà concreta.

Quasi 40 gli eventi organizzati, oltre 20 le associazioni ONLUS e le istituzioni sostenute, tra le quali diversi comuni del cratere sismico, attraverso le offerte raccolte e l’importantissimo sostegno di tutte le imprese locali che hanno sponsorizzato le iniziative. Iniziative talvolta sostenute anche dalle amministrazioni comunali, attraverso contributi destinati ad arricchire i cartelloni festivi, che si sono sempre trasformati in veri e propri investimenti nel sociale.

E in occasione del suo decimo anniversario, ANCORAinCORO Gospel Choir il prossimo dicembre tornerà ad animare le festività natalizie della provincia con lo spettacolo “Live Xmas” – Concerti Acustici di Solidarietà.

Due le date previste, la prima giovedì 26 dicembre, alle ore 21, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria della Marina a San Benedetto del Tronto e la seconda sabato 28 dicembre, alle ore 21:30 presso la Chiesa di San Nicolò di Bari ad Acquaviva Picena.

Oltre cinquanta cantori, accompagnati da pianoforte e tastiere, si esibiranno in performance acustica, attraverso un repertorio rinnovato e tratto dalla migliore tradizione natalizia anglosassone e italiana, in cui non mancheranno anche omaggi al genere Pop.

Anche quest’anno la formazione classica dell’ANCORAinCORO Gospel Choir sarà arricchita dall’entusiasmo dei bravissimi ragazzi dell’AiC Academy, la scuola di canto corale nata come vivaio di voci del gruppo musicale principale.

L’ingresso sarà gratuito e il ricavato delle libere offerte raccolte sarà destinato quest’anno a sostegno

di Bianco Airone Onlus, associazione di volontariato che da diversi anni opera nel territorio di San Benedetto del Tronto e nei paesi limitrofi, collaborando con il reparto di oncologia dell’Ospedale Madonna del Soccorso, attraverso uno sportello di ascolto e di assistenza relativo ai diritti del malato, offrendo supporto legale e psicologico.

Evento organizzato con il supporto e la collaborazione della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, la Parrocchia di Santa Maria della Marina, la Parrocchia di San Nicolò e le amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena.

