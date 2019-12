MONTEPRANDONE – Una festa per tutto il personale scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Monteprandone, assieme agli amministratori comunali, si è svolta sabato scorso al ristorante “La Dimora di Bacco”.

“Il profumo dell’abete” è il nome dell’evento a cui hanno partecipato più di cento persone tra docenti e personale Ata, assieme alla dirigente Francesca Camaiani, il sindaco Sergio Loggi, l’assessore all’Istruzione Daniela Morelli.

Un evento ricco di momenti significativi e di momenti di vero divertimento, profumato di fresche essenze che l’abete, simbolo del Natale sa diffondere nell’aria e nel cuore di ciascuno e che ha visto per la prima volta, dalla sua nascita nel 2012, tutto il personale dell’Isc si è riunito in un momento di felice convivialità, in piena armonia e con spirito di unione e collaborazione reciproca.

