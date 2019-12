SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una consuetudine ormai per l’Asd Atletica San Benedetto del Tronto, che domenica 15 dicembre 2019 l’Asd Atletica Avis San Benedetto ha rinnovato il proprio appuntamento per una giornata dedicata all’associazione, ai propri soci e alle famiglie.

La giornata è iniziata alle ore 9 con la consueta corsa cittadina sul lungomare, tra viale Buozzi, Paese Alto, per tornare nella zona centro e terminare sul lungomare.

Alle ore 13 ritrovo per il pranzo sociale presso l’Hotel Sporting di San Benedetto grazie all’accoglienza di Nino Capriotti.

Un momento ormai consolidato all’interno del quale gli iscritti si ritrovano per festeggiare la chiusura dell’anno sociale e ripartire per quello venturo. Il 2019 è stato per l’Avis San Benedetto un anno decisamente importante all’interno del quale tutti i soci si sono distinti per partecipazione e meriti sportivi.

Diversi gli atleti che hanno rappresentato i colori sociali prendendo parte a importanti manifestazioni internazionali (Mario Contessi, Luigi Vesperini, Gino Capretti, Gabriele Traini e Alessio Marinelli), oltre a Rita Mascitti che ha conseguito un terzo posto ai Campionati Italiani Master indoor di Ancona sulla distanza di 3000 metri.

Visibilmente soddisfatto il Presidente che ha consegnato i riconoscimenti a tutti gli iscritti.

Quest’anno è partito anche il settore giovanile con il grande contributo di Flaviano Sanatanatoglia, che sta investendo su un nuovo atleta dell’ Avis San Benedetto (Lorenzo Squillace) che debutterà ai prossimi indoor.

Un ringraziamento il Presidente Domenico Piunti lo ha rivolto a tutti i soci che ogni anno corrono con i colori sociali, che si adoperano costantemente alla riuscita organizzativa dell’evento diventato ormai uno dei più partecipati del centro Italia, La Mezza Maratonina dei Fiori.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.