SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cattedrale della Madonna della Marina piena, nel pomeriggio del 14 dicembre, per la tradizionale recita di Natale dei piccoli dell’asilo Merlini. Nonni e bambini (centinaia di persone in totale) si sono dati appuntamento in chiesa a San Benedetto per assistere alla recita organizzata nelle ultime settimane e preparata da tutto il corpo docente con la collaborazione del personale Ata dell’istituto.

Ad introdurre lo spettacolo dei piccoli è stato il presidente dell’asilo Alberto De Angelis che ha salutato tutti i presenti ringraziando il personale dell’istituto coordinato da Francesca Lori. Presente all’evento anche l’assessore alla Cultura del comune di San Benedetto Annalisa Ruggieri che ha portato i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale.

L’occasione è servita anche ad annunciare che anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, l’asilo ospiterà il Centro Estivo.

