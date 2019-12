MONTEPRANDONE – Proprio come la famosa dea alata, la “Vittoria” è pronta a spiegare le ali e spiccare il volo. Direzione? Fano International Volley Cup.

A pochi mesi dalla nascita, la neonata polisportiva di Monteprandone si prepara a fare il suo debutto sulla scena internazionale. Dal 27 al 29 dicembre, infatti, parteciperà al torneo “Fano International Volley Cup”: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della pallavolo. L’evento, dal forte richiamo internazionale, vedrà prendere parte squadre provenienti da Stati Uniti e Serbia oltre che formazioni del variegato scenario pallavolistico italiano. Le categorie in gara saranno: under 13, under 14, under 16, under 18 femminile e under 16 maschile. Tra queste l’under 14 femminile della Vittoria Monteprandone APD.

La manifestazione si preannuncia già carica di sorprese e interessanti opportunità: organizzata dalla Virtus Volley Fano, società storica del panorama nazionale di pallavolo, con il patrocinio della regione Marche, la “Fano International Volley Cup” ha lo scopo di offrire ai partecipanti un’occasione di incontro e integrazione dentro e fuori dal campo. Tre giornate, dunque, all’insegna dello sport, del divertimento e del sano agonismo.

“Siamo molto contenti di poter prendere parte a un evento di così grande interesse – commenta il presidente della Polisportiva Marina De Angelis – nonostante la nostra società sia ancora agli esordi, ci sentiamo già come una piccola famiglia. So di parlare anche a nome di tutto il comitato direttivo nel dire che abbiamo a cuore ogni atleta della nostra Polisportiva. Per questo motivo, crediamo che sia davvero importante offrire loro una simile opportunità di crescita non solo sul piano tecnico-sportivo ma anche formativo – aggiungendo in conclusione – ce la metteremo tutta”.

Con un nome che non può far altro che preannunciare un successo, la Vittoria Monteprandone Apd vi aspetta a Fano dal 27 al 29 dicembre.

