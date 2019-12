SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone come sempre lunedì alle ore 18.45, in diretta su Riviera Oggi dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva), per il nostro approfondimento sulla Samb Calcio e sullo sport piceno.

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ricco il parterre dei nostri ospiti: Paolo Fratini, dirigente della Federazione Ciclistica Italiana e tifoso rossoblu; Matteo Ferrari, campione del mondo della MotoE (moto elettrica), assieme al suo manager e a Demis Diotallevi, manager Menowatt SpA, società che ha sponsorizzato la scuderia di Ferrari.

Spazio alle interviste ai tifosi con alcuni riscontri originali dalla Tribuna Centrale.

Focus ovviamente su Carpi-Samb con riflessioni, interviste, punti di vista. Ci occuperemo anche delle vicende societarie e della questione stadio Riviera delle Palme.

Conduce Pier Paolo Flammini coadiuvato da Giulia Riccetti.

Ringraziamo i nostri sponsor:

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.