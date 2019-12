Riconoscimento per il club che ha organizzato quello che è stato considerato come “Evento dell’anno 2019”, match svoltasi lo scorso 17 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend di ripresa dell’attività della Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che ha visto tutte le formazioni impegnate a partire dal sabato pomeriggio in cui tutti i ragazzi del Minirugby sono stati impegnati nel raggruppamento regionale ad Ancona, in cui si è distinta la nostra squadra Under 12 vincendo tutti gli incontri disputati.

Domenica mattina l’Under 14 si è fatta valere battendo i padroni di casa dell’Ascoli Rugby, cedendo poi l’intera posta al Fermo Rugby; al Mandela in tarda mattinata l’Under 16, pur soffrendo, è riuscita ad avere la meglio sul Falconara Dinamis per 38-33.

Nella partita di serie C1 di domenica pomeriggio, la seniores Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto ha battuto nettamente a Chieti la Polisportiva Abruzzo per 6-54. Una partita a senso unico, che ha visto un netto dominio della formazione del duo Laurenzi-Alfonsetti, sia nelle fasi statiche, con la mischia ordinata ormai punto di forza della FI.FA. Security, che nel gioco allargato, con trequarti in velocità dove si è distinto l’estremo Castelletti, al rientro da infortunio dopo diverse settimane.

La Fi.Fa. Security ha realizzato le mete con Del Prete 2, Alesi, Narducci, Castelletti 2, Alemanno 2, Fulvi, con Alesi che realizza 3 calci di trasformazione e 1 calcio di punizione.

La formazione scesa in campo: Castelletti, Celani, Fulvi, Pellei, Tosti, Valeri, Alesiani , Alesi, Alemanno, Zazzetta, Narducci , De Prete, Mignucci, De Lucia, Di Marcantonio. A disp. Di Buò, Muratore, Michini, Coppa, Di Maso, Celi, Scipioni.

Da evidenziare che durante la Festa dello Sport, organizzata come ogni anno dal Comune di San Benedetto del Tronto, la società Unione Rugby San Benedetto è stata insignita di un prestigioso premio, riconoscimento per l’organizzazione della partita internazionale di rugby Italia–Russia come Evento dell’anno 2019, svoltasi lo scorso 17 agosto.

Il prossimo turno, prima della sosta natalizia vedrà la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto impegnata in anticipo, venerdì 20 dicembre in casa dell’Unione Rugbistica Anconitana alle ore 20.30, così come la formazione Under 16 che giocherà sullo stesso campo alle ore 18.30.

