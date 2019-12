CARPI (MO) – Paolo Montero commenta la gara di Carpi. “Per me oggi era una partita da 0-0 ma non voglio togliere merito al Carpi, a volte le partite le risolvono gli episodi. Oggi però voglio pensare positivo, abbiamo giocato a viso aperto contro una ottima squadra come il Carpi, che merita la classifica che ha. L’attitùde dei ragazzi non è mancata oggi”.

Infine siparietto con un giornalista di Carpi: “Sii sincero, quante squadre hai visto giocare come noi qui?”. L’interrogato risponde: “Nessuna, neppure il Vicenza”

