Samb ordinata e anche pericolosa a tratti nel primo tempo ma nelle ripresa sparisce dal campo. Gol sugli sviluppi di un angolo ma almeno altre tre palle gol in contropiede per gli emiliani nella seconda parte di gara

Carpi-Samb| 19^ giornata Girone B| Stadio Sandro Cabassi h 17 e 45

Formazioni

Carpi (4-3-2-1): Nobile; Rossoni(10′ st Pellegrini), Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saric, Hraiech, Fofana(10′ st Simonetti); Jelenic, Maurizi; Blasci. A disp.: Rossini, Carta, Varoli, Pellegrini, Carletti, Van der Heijden, Lomolino, Clemente. Mastaj, Simonetti, Boccaccini, Tommasone. All: Giancarlo Riolfo

Samb (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Carillo(28′ pt Di Pasquale), Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani(39′ st Piredda); Volpicelli(25′ st Di Massimo), Cernigoi, Orlando. A disp: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Miceli, Di Massimo, Bove, Piredda, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Panaioli. All.: Paolo Montero

Arbitro: Miele di Nola (Testi/Lencioni)

Note: Serata fredda, temperatura attorno ai 10 gradi. Attesi da San Benedetto 170 tifosi.

Marcatori: 26′ st Maurizi (C)

Ammoniti: Montero (S), Ligi (C), Gelonese (S)

Espulsi:

Angoli: 6-3

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Montero e Riolfi, sotto il mister rossoblu in panchina

1′ Volpicelli parte da destra stavolta, Orlando proposto sulla fascia sinistra.

2′ Samb che prova a uscire palla al piede in questi primi minuti ma Carpi che porta un buon pressing.

3′ Volpicelli scappa sulla destra per poi proporre un fendente d’esterno in area che quasi diventa buono per l’inserimento di Frediani ma esce bene Nobile che blocca.

9′ Palla da fermo da buona posizione per la Samb che con Frediani cerca la testa di Cernigoi, anticipato.

12′ Volpicelli riceve al limite dell’area e prova il sinistro a giro: di poco lontano dal palo alla destra di Nobile.

14′ “Due misure due pesi. Giustizia per Luca Fanesi”, questo lo strisicone di vicinanza al tifoso della Samb che appare in curva del Carpi.

20′ Bella discesa di Orlando che serve Gemignani a rimorchio, cross in mezzo per Frediani che devia di testa e mette di poco a lato. Altra occasione Samb.

23′ AMurizi approfitta di un errore della Samb e prova il destro dal limite, palla deviata in angolo.

24′ Dal corner la palla schizza buona per Sabotic che colpisce di testa: miracolo di Santurro!

26′ Si aprono gli spazi adesso, Frediani penetra in contropiede, poi dal fondo cede a Orlando, ancora un cross al centro e Cernigoi anticipato in mezzo all’area.

28′ Jelenic prova il destro di controbalzo da fuori area, palla fuori, Intanto Carillo chiede il cambio, entra Di Pasquale al suo posto. FOTO

34′ Giallo a Montero per essere uscito dall’area tecnica e poi per un battibecco col direttore di gara. Quinta ammonizione dell’anno per il mister che dovrebbe dunque saltare la prossima.

39′ Azione sviluppata a destra dal Carpi che porta Saric al tiro in area: tentativo sbilenco e in caduta che finisce fuori.

45′ 2 minuti di recupero concessi dall’arbitro mentre Maurizi, toccato duro da un rossoblu, rimane a terra qualche istante.

45′ + 2 Finsce qui il primo tempo. Piccolo battibecco, subito sedato dall’arbitro, fra le due squadre. FOTO

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida. Nessun cambio fra i 22 in campo.

8′ Samb che prova a farsi vedere in area da calcio piazzato, spazza via il Carpi.

18′ Jelenic scappa a destra in contropiede seguito da biondi ma in mezzo c’è Biasci libero clamorosamente non servito, quando il 20 se ne accorge Biondi devia il tentativo di passaggio in mezzo e Santurro può intervenire. Che buco in mezzo lasciato dalla Samb!

21′ Giallo a Gelonese che ferma Saric per la maglia involato in contropiede.

25′ E’ l’ora di Di Massimo nella Samb, prende il posto di Volpicelli.

26′ Angolo per il Carpi, in mezzo colpisce di testa Maurizi che porta in vantaggio i padroni di casa. GOL DEL CARPI.

33′ Cernigoi vince un duello sulla fascia desttra in posizione avanzata, poi prova il destro di controbalzo da fuori, Nobile sorpreso si tuffa e in qualche modo la prede. Tentativo coraggioso della punta rossoblu.

35′ Carpi pericoloso in contropiede, Biasci in mezzo per Maurizi che la manda alta, anche per la pressione da dietro di Biondi.

39′ Entra Piredda per Frediani nella Samb.

42′ Altro contropiede 2 contro 1 del Carpi, palla in mezzo per Biasci che stoppa e tira: murato da Di Pasquale.

44′ Biasci fuori per Carletti, Jelenic fuori per Lomolino e Hraiech fuori per Boccaccini: tripla sostituzione per il Carpi a 1′ dal 90′.

45′ 4 minuti di recupero.

45′ + 4 A pochi istanti dalla fine Di Massimo si fa cacciare per un brutto fallo su Saric. Samb in 10 anche se la gara è finita ma i rossoblu dovranno fare a meno di Di Massimo alla prossima contro il Fano.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.