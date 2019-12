SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È andato in scena in Riviera un classico appuntamento.

Oggi e ieri, 13 e 14 dicembre, si è svolta la Fiera di Santa Lucia al centro di San Benedetto.

Buona affluenza in questi due giorni nonostante anche il maltempo nella notte e le raffiche di vento. Fortunatamente durante il giorno c’è stata quiete dal punto di vista del meteo.

Tante persone presenti alla Fiera in questi due giorni, in giro per i vari stand. Buona presenza anche alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, molti giovani.

Nel pomeriggio di oggi un ambulante abusivo si è dato alla fuga alla vista delle divise della Municipale. Gli agenti hanno provato a fermarlo ma il venditore illecito è riuscito a dileguarsi.

Ieri, invece, un altro abusivo era stato fermato e denunciato. La merce che aveva con sé era stata sequestrata.

