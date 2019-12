GROTTAMMARE – Tutta la Riviera, come è ormai noto, è stata interessata dal maltempo che si è abbattuto nel nostro territorio alle prime ore del 14 dicembre.

A Grottammare il vento forte ha causato diversi disagi: problemi per alberi caduti e pericolanti, in particolare a Montesecco dove è avvenuta la rimozione dei tronchi da parte dei pompieri.

In via Marche è stato segnalato un pino pericolante che sarà rimosso in queste ore dai Vigili del Fuoco data la vicinanza alla scuola elementare.

Segnalati un palo della pubblica illuminazione pericolante e qualche coppo danneggiato al cimitero.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.