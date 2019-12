GUARDA FOTO E VIDEO Pompieri in azione per numerosi interventi, circa una settantina. Evacuate a scopo precauzionale le 10 famiglie presenti in uno stabile. Dal Comando Provinciale ecco scatti e un filmato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivano anche le impressionanti immagini di chi ha lavorato notte e giorno per le conseguenze del maltempo in Riviera.

Parliamo dei Vigili del Fuoco, in azione nella notte tra il 13 e 14 dicembre ma anche in mattinata. Specialmente per la copertura di una palazzina divelta dal forte vento. Evacuate a scopo precauzionale le 10 famiglie occupanti dello stabile, operazioni di messa in sicurezza in corso. Pompieri in azione per numerosi interventi, circa una settantina

Alla fine saranno 25 le persone che al momento non potranno rientrare nelle loro case, come comunicato dal Comune di San Benedetto.

Dal Comando Provinciale ecco scatti e un filmato.

