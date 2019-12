SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella giornata del 13 dicembre.

Sulla strada che collega San Benedetto ad Acquaviva, un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso.

A bordo del mezzo una persona, il conducente, soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna, secondo le prime indiscrezioni, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo.

