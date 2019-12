“Vogliamo creare nelle Marche una bella situazione per far crescere i nostri ragazzi, dando loro la possibilità di mettersi in vetrina e raggiungere alti livelli, senza che vadano ad allenarsi in altre regioni, lontano da casa”, dice Afro Zoboletti, presidente del cricolo tennis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo tennis Maggioni sarà il quartier generale del team di Stefano Travaglia e Simone Vagnozzi.

Si tratta di un progetto ambizioso, rivolto ai giovani tennisti, che vedrà la presenza di Travaglia come elemento trainante, per creare un laboratorio dove forgiare nuovi talenti e dare la possibilità a tanti ragazzi di mettersi in vetrina.

“Vogliamo creare nelle Marche una bella situazione per far crescere i nostri ragazzi, dando loro la possibilità di mettersi in vetrina e raggiungere alti livelli, senza che vadano ad allenarsi in altre regioni, lontano da casa”, dice Afro Zoboletti, presidente del cricolo tennis Maggioni.

