SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Opera Prima” è il bando di concorso letterario indetto dalla Omnibus Omnes Onlus, un progetto pilota che vede coinvolto in esclusiva il Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto per promuovere i giovani scrittori, che potranno partecipare con una opera letteraria in prosa, di qualunque genere.

Il vincitore vedrà il suo libro pubblicato e promosso sul territorio nazionale dalla casa editrice sambenedettese Mauna Kea, sponsor della iniziativa.

Dichiara il dirigente scolastico del Liceo, Maurilio Piergallini: “C’è grande soddisfazione per questo bando perchè si da l’opportunità ai ragazzi di esprimersi nella forma letteraria preferita, maggiormente congeniale alle propensioni letterarie di ognuno, e dando la possibilità di inserirsi in un percorso importante come quello della elaborazione di un libro”.

Il bando avrà scadenza il 31 maggio 2020, data in cui gli elaborati passeranno all’attento vaglio di una giuria selezionata; la premiazione sarà invece effettuata ad ottobre 2020.

Dice la Presidente Omnibus Omnes Raffaella Milandri: “Sono stata studente proprio al Liceo Classico Leopardi., quindi questo bando ha un particolare valore affettivo. Sono entusiasta. Quando frequentavo il liceo adoravo scrivere, ma poi il mio percorso di vita mi ha fatto riprendere l’arte dello scrivere dopo vent’anni. Ritengo fondamentale dare la possibilità ai giovani studenti di sviluppare la passione letteraria e il proprio talento, perchè possa diventare anche una carriera nel mondo editoriale”. Il concorso Opera Prima, dopo il lancio iniziale, potrebbe essere in seguito promosso e allargato su tutte le scuole superiori del territorio.

