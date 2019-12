Da via Lame a fiume Tesino, ecco perché

GROTTAMMARE – La Ciip spa informa che a partire dalle ore 23 del 18 dicembre alle ore 6 del 19 dicembre verrà interrotto il servizio di erogazione idrica nel comune di Grottammare, per procedere con i lavori in via Cilea.

Le zone soggette ad interruzione riguardano

tutto il centro città (da via Lame a fiume Tesino)

