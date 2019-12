SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In programma una giornata all’insegna dello sport, organizzata dall’amministrazione comunale.

“La festa dello sport e dell’amicizia”, che quest’anno raggiunge il traguardo delle 27 edizioni, si svolgerà al Palazzetto dello Sport “B. Speca” domenica 15 dicembre.

Un pomeriggio di sport, spettacolo che vedrà le esibizioni di numerose società sportive le quali avranno la possibilità di mettere in mostra il loro lavoro.

Lavoro che è possibile osservare negli impianti sportivi cittadini sempre pieni, nel grande impegno che quotidianamente i tecnici, sostenuti dalle famiglie, dedicano alla preparazione dei loro ragazzi e ragazze.

Sarà quindi possibile ammirare i gesti atletici dei ragazzi che si cimenteranno in esibizioni di ginnastica, arti marziali, danza, pattinaggio corsa, pattinaggio artistico, calcio.

Tutto all’insegna dello spettacolo, mettendo da parte per un giorno la competizione e sostituendola con l’allegria ed il piacere di stare insieme.

La festa sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri e per premiare con un piccolo riconoscimento gli sportivi sambenedettesi che si sono contraddistinti nelle manifestazioni e campionati nazionali ed internazionali durante l’anno 2019 e che hanno portato in alto il nome della nostra città.

L’inizio è previsto per le ore 15, e dopo un primo blocco di esibizioni, alle ore 17 ci sarà la benedizione degli atleti del Vescovo Monsignor Bresciani. A seguire consegna riconoscimenti del Coni e premiazione degli atleti sambenedettesi.

Le esibizioni riprenderanno a partire dalle ore 17.30 con atletica pattinaggio artistico e ginnastica.

