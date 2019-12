Il numero 7 dovrebbe tornare a disposizione a Carpi così come Di Pasquale. Per il centrocampista qualche dubbio in più

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domattina, 14 dicembre, alle 12 Paolo Montero incontrerà la stampa per la consueta conferenza pre partita, a 24 ore dalla sfida di Carpi dove la Samb va con sogli di gloria e per mettere dei mattoni importanti per una chiusura in buona salute del girone d’andata.

L’occasione sarà buona per capire le condizioni degli infortunati. A partire da Alessio Di Massimo, che è uscito anzitempo nell’intervallo si Samb-Gubbio per un problema muscolare ma che dovrebbe tornare a disposizione per domenica. Si prosegue con Di Pasquale e Ludovico Rocchi poi che sono assenti dalla gara di Imola. Il primo, infatti, non vi ha nemmeno preso parte mentre il secondo si è infortunato nel primo tempo della partita poi pareggiata 1-1 dai rossoblu.

Il primo, che si allena in gruppo da lunedì, potrebbe essere già pronto anche se è probabile che il mister non tocchi la coppia di centrali Biondi-Carillo che sta facendo piuttosto bene mentre per il centrocampista si deciderà probabilmente all’ultimo ma è possibile che parta col gruppo.

