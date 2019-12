GROTTAMMARE – Festività ormai sempre più vicine.

Feste natalizie nei quartieri, con animazione per bambini e intrattenimento per tutti quelli che vorranno vivere in compagnia le atmosfere di fine anno: prende il via sabato 14 dicembre, la rassegna “Viviamo le feste…”, con un calendario di 4 appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale nelle zone più popolose della città. Una nuova edizione delle feste nei quartieri, prevista esclusivamente al chiuso, e non nei luoghi aperti come in passato, per “superare” l’incognita maltempo.

Si comincia con la festa organizzata dal comitato di quartiere Bellosguardo-Sgariglia. L’iniziativa si terrà nella ludoteca comunale “L’isola che c’è”, a partire dalle 16.30.

Il programma proseguirà domenica 22 dicembre, con la festa organizzata dall’associazione parrocchiale Madonna della Speranza, nei locali parrocchiali; seguirà, sabato 28, l’appuntamento a cura del comitato di quartiere Stazione, nel DepArt; mentre sabato 4 gennaio la rassegna si conclude con la festa dedicata alla Befana nei locali della parrocchia Gran Madre di Dio, a cura del comitato di quartiere Ischia I. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, sempre con inizio alle ore 16.30.

“Il Natale quest’anno bussa alle porte dei quartieri – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – Abbiamo per questo invitato tutti i comitati cittadini a organizzare delle feste natalizie affinché le famiglie della città potessero divertirsi al coperto, facendo un ideale percorso in tutti i quartieri cittadini. ‘Natale con i tuoi’ significa anche non rinchiudersi nelle proprie zone ma percorrere tutta la città”.

