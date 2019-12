SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da domani 14 dicembre, non sarà più possibile alle famiglie campionate per il Censimento Ista procedere alla compilazione autonoma on line del questionario.

Le famiglie campionate potranno rispondere al questionario, entro il termine ultimo del 20 dicembre, solo tramite intervista a domicilio con un rilevatore, oppure potranno recarsi o telefonare al Ccr (Centro Comunale di Rilevazione) per un’intervista faccia a faccia o telefonica.

Il Centro Comunale di Rilevazione (0735794650) si trova al secondo piano della Sede comunale di Viale De Gasperi, 124, aperto solo il lunedì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 15,30 alle 18,30, venerdì dalle 10 alle 13.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.