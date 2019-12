Il Comando di Polizia Municipale informa che, come previsto dalle disposizioni ministeriali, da lunedì 16 dicembre inizierà la fase di sperimentazione del funzionamento della zona a traffico limitato nel vecchio incasato del Paese alto.

Dalle 19 fino alle 7 del giorno successivo, l’apposito segnale installato all’imbocco di via Voltattorni indicherà l’attivazione della ZTL mentre personale di Polizia Municipale e Azienda Multiservizi effettuerà presidi per verificare se gli automobilisti in transito hanno diritto ad accedere e informarli sulle modalità per ottenere, se ne hanno diritto, l’autorizzazione. Periodicamente saranno redatti rapporti per valutare la tipologia di automobilisti intercettati e tarare le successive fasi di comunicazione.

Dal 20 gennaio, poi, la ZTL sarà pienamente operativa e saranno dunque elevate le sanzioni di legge avvalendosi delle telecamere installate

