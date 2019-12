Per fortuna, elettrodomestico e bagno a parte, nessun danno in altre stanze. Si tratta di un’abitazione in cui vivono quattro giocatori della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disavventura nella giornata del 12 dicembre in Riviera.

A Porto d’Ascoli incendio in una casa di via dei Mille. Una lavatrice, con molta probabilità per un cortocircuito, ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco sambenedettesi per lo spegnimento delle fiamme.

Per fortuna, elettrodomestico e bagno a parte, nessun danno in altre stanze. Si tratta di un’abitazione in cui vivono quattro giocatori della Samb.

