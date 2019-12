Grande festa per Sandro e Gianmaria Colonnella, i titolari del ristorante di pesce Acquapazza: il 7 dicembre il locale si è trasferito dal lungomare al cuore pulsante di San Benedetto: via Balilla. Info e prenotazioni al numero 346 688 9891

Squadra che vince non si cambia, anzi.. cresce. Questa la filosofia dello staff di Acquapazza Room & Restaurant, che il 7 dicembre ha inaugurato la sua nuova sede, in via Balilla 7.

I punti forte del ristorante: buon pesce, cortesia e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 346 688 9891.

Acquapazza è anche b&b (sempre al centro di San Benedetto), scopri di più:

