SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva al secondo anno il presepe degli artisti del mare realizzato all’interno della concessione balneare chalet “Stella Marina” di Giuseppe Ricci.

L’istallazione presepiale, che verrà inaugurata sabato 14 dicembre alle 17, è stata realizzata in parte con materiale in legno da parte di Franco Capriotti e in parte attraverso le creazioni in carta e cartone di Luciano Paolini detto “Prichiò”. Anche il vasaio Alessandro Lisa e Giuseppe Spina hanno collaborato alla realizzazione.

Il presepe 2019, inoltre, è dedicato a Marcello Di Finizio, il titolare di uno stabilimento balneare che da mesi vive in cima alla gru galleggiante Ursus nel porto di Trieste per protesta contro lo Stato per la sua situazione di balneare che vive nell’inertezza per la direttiva Bolkestein e i recenti danni che le mareggiate hanno inflitto al suo chalet.

L’omaggio a Di Finizio

