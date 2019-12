SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Per “Incontri con l’Autore, edizione Invernale” Antonella Cilento presenterà venerdì 13 dicembre alle ore 18 nella sala della Poesia di Palazzo Piacentini di San Benedetto, il testo “Non leggerai”. Conversa con la scrittrice Elvira Apone. Evento organizzato da “I luoghi della Scrittura” con il Patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Alle 11 la scrittrice sarà all’Ispia per un incontro con gli studenti.

Antonella Cilento è nata a Napoli, insegna scrittura creativa da 26 anni. È fondatrice e direttrice de Lalineascritta Laboratori di Scrittura (www.lalineascritta.it) e coordina SEMA, il primo Master di scrittura e editoria del Sud Italia in collaborazione con Università Suor Orsola Benincasa. Ha pubblicato numerosi romanzi, fra cui Morfisa o l’acqua che dorme, La madonna dei mandarini, Lisario o il piacere infinito delle donne, Finalista Premio Strega, Premio Boccaccio, La paura della lince, Isole senza mare, Neronapoletano, Una lunga notte, Premio Viadana, premio Fiesole, Premio Greppi.

Ha scritto anche un libro per ragazzi, Nessun sogno finisce, due raccolte di racconti, Il cielo capovolto e L’amore, quello vero, e alcuni reportage storici su Napoli: Non è il Paradiso, Napoli sul mare luccica, Bestiario napoletano. Tradotta in numerosi Paesi, ha collaborato con il teatro, la radio e il cinema e, attualmente, con La Repubblica – Napoli e con Grazia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.