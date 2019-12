Carabinieri sul posto per i rilievi

GROTTAMMARE – Scontro nel pomeriggio dell’11 dicembre in Riviera.

Incidente a Grottammare sulla Statale 16, all’altezza della Trattoria degli Orti. Un ragazzo, un 21enne, dalle prime indiscrezioni è stato compito da un’auto in transito.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per le cure mediche e il trasporto in ospedale prima a San Benedetto e poi ad Ancona per ulteriori accertamenti, sempre secondo le prime indiscrezioni.

