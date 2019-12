CUPRA MARITTIMA – Torna un’iniziativa natalizia in città. Il mercatino di Natale nel centro cittadino di Cupra Marittima è una festa per tutti ed anche per i cinque sensi: ascoltare e camminare , respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda.

L’appuntamento è per il 15 dicembre. I più piccoli sono gli ospiti speciali e tante divertenti e variegate iniziative sapranno meravigliare tutti i bambini.

A Cupra Marittima, dove si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche.

La calda luce della casetta di legno di Babbo Natale, che aprirà il 22 dicembre, gli alberi addobbati, gli artigiani che abilmente lavorano i propri prodotti, la gastronomia locale e molto altro ancora ci faranno immergere in una suggestiva atmosfera Natalizia.

