Resi noti i dati del 2019. L’importo più consistente è per l’Asd Rugby Sambenedettese per l’organizzazione dell’incontro tra le Nazionali di Italia e Russia al Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione Comunale di San Benedetto ha diffuso l’elenco dei contributi concessi alle associazioni sportive per gli eventi realizzati nel corso del 2019. Di seguito l’elenco.

Asd Unione Rugby euro 20 mila per il test match Italia-Russia che si è svolto allo stadio Riviera delle Palme.

Asd Scuola Basket Sambenedettese 2 mila euro per evento internazionale di basket giovanile.

Federazione Italiana Subbuteo 2 mila euro per Campionati Italiani e Coppa Italia 2018-19.

Asd Tennis Circolo Montanari 2 mila euro per 49esima edizione Torneo Balice.

Associazione La Giarda 500 euro per secondo Memorial Silvano Coccia, euro 500.

Polisportiva Porto 85 2 mila euro per gara podistica Ascoli-San Benedetto; 2 mila euro per settima edizione Triathlon Olimpico.

Asd Bocciofila Sambenedettese, mille euro per Gran Premio Città di San Benedetto; mille euro per Gara Lui/Lei; mille euro per quinta edizione torneo Città di San Benedetto.

Asd Ragnoliade, 500 euro per 33esima edizione Ragnoliade.

Circolo Nautico Ragn’ a Vela, 500 euro per manifestazione velica; 500 euro per Regata di Ferragosto.

Cavalluccio Marino 300 euro per Campionato regionale atletica leggera giochi paraolimpici.

Associazione Antoniana Eventi, Truentum, Parco Annunziata, Monte Conero, Torre Guelfa, La Giara, euro 5.300 complessive per la nona edizione del progetto “Sport al Parco”.

Lega Navale Italiana San Benedetto mille euro per Regata Velica Jack La Bolina, Giovanni Latini e Multiscafi dell’Adriatico.

Acli 300 euro progetto Salute in Cammino.

Apsd San Benedetto 500 euro Campionato Italiano Canna da Riva.

Associazione Italiana Arbitri San Benedetto 500 euro Torneo “Meo” Beach Soccer.

Istituto Scolastico Comprensivo Nord 1.500 euro per progetto “Più scuola Più sport”.

Collection Atletica Sambenedettese 4 mila euro per l’organizzazione a San Benedetto dei Campionati Regionali individuali Allievi e Campionati Regionali individuali Cadetti.

