ANCONA – L’Associazione Vita indipendente delle persone con disabilità Marche APS, con il patrocinio istituzionale della Giunta Regionale – Consiglio regionale delle Marche, Provincia Di Ancona e Comune di Loreto organizzano l’evento di Promozione Sociale – Gala di Beneficenza e foundraising che si terrà il prossimo 14 dicembre 2019.

L’evento promozionale a scopo sociale: presentazione istituzionale alla stampa e foundraising a sostegno della propria sussistenza e dei propri progetti in itinere. #Avimarche svolge sin dalla sua nascita azione di promozione sociale ed educativa, che mette al centro la persona, riconoscendone le potenzialità che annullano le differenze, e che incarnano a pieno i valori della Vita Indipendente, non solo come valore, ma soprattutto come cardine sociale di uguaglianza e di valorizzazione di ogni singolo individuo.

“Vita indipendente – sostenibilità progettuale e sviluppo futuro della vita indipendente delle persone con diversa abilità nella Regione’’.

Menù del pranzo:

Antipasto all’italiana

Lasagne Bianche

Tagliatelle al Regù

Arrosto misto di carne (contorno di patate al forno o insalata)

A scelta: frutta o semifreddo o caffè

Costo del pranzo:

– gratuito per Soci AviMarche

– 10 € per i loro assistenti e familiari

– 20 € per gli altri

Si pregano i gentili ospiti di confermare la presenza entro e non oltre il 12 Dicembre 2019, compilando il seguente form:

https://forms.gle/QZdm14WXY4pw1QiP8

oppure contattando la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:

Alessio Pasquinelli – Responsabile eventi e raccolte fondi AVIMARCHE A.P.S.

Cell.3701302562 – Tel. 0731/26267215

e-mail: promo@avimarche.org

o

