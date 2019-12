La famiglia del bambino si appella al ladro affinché non getti via lo zaino ma, almeno, provveda a consentire il suo recupero, per evitare che oltre la rabbia per il gesto vi sia la tristezza di un bambino che rischia di restare senza appunti, libri e documenti scolastici

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attorno alle ore 20 di martedì 10 dicembre un ladro ha forzato le portiere di un’automobile parcheggiata in via Roma, al centro di San Benedetto. Oltre ad oggetti di scarso valore, il malvivente ha portato via anche uno zaino scolastico, di colore rosso e nero, contenente libri e quaderni di un alunno di quinta elementare.

La famiglia del bambino si appella al ladro affinché non getti via lo zaino ma, almeno, provveda a consentire il suo recupero, per evitare che oltre la rabbia per il gesto vi sia la tristezza di un bambino che rischia di restare senza appunti, libri e documenti scolastici.

