SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ad un anno dall’apertura, il ristorante Posto Nuovo, situato a Porto d’Ascoli in via Mare, accumula riconoscimenti da testate giornalistiche e guide del settore.

Ultima in ordine di tempo (dopo Gambero Rosso 2020 ed Espresso 2020) la guida online di Identità Golose ha recensito il ristorante di via Mare a Porto d’Ascoli come tra i più innovativi del territorio.

La presentazione della guida esclusivamente online e gratuita, è avvenuta nella giornata di lunedì 9 dicembre dove tra gli invitati c’era lo chef Davide Camaioni.

Infine Paolo Marchi, che di tutto il mondo Identità è ideatore e curatore, nel evidenziare non tanto e solo le 246 new entries (157 italiane e 89 straniere) quanto un altro elemento di analisi: “Ben 75 delle insegne recensite vedono al comando uno chef con meno di 30 anni; altre 481 con meno di 40 anni: insomma oltre metà dei ristoranti della Guida è affidata alle nuove generazioni in cucina. Una svolta epocale, una volta non era così, c’era molta più diffidenza prima di affidare un locale alle giovani leve”.

Alleghiamo il link della recensione: https://www.identitagolose.it/sito/it/62/24737/ristoranti/posto-nuovo.html

