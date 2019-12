GROTTAMMARE – Appuntamento culturale, nella serata di venerdi 13 dicembre al Kursaal di Grottammare.

Una novità, inserita nel ricco cartellone natalizio della perla dell’adriatico, che vedrà protagonista l’autrice e cantante abruzzese Daniela Del Ponte.

Tra i massimi interpreti del mito italiano di Gianna Nannini, presenterà in esclusiva per la Regione Marche il suo ultimo lavoro editoriale.

“Io il guerriero”: questo è il titolo scelto per l’ultima pubblicazione della famosa front woman teatina, che all’amore per la musica unisce la passione per la scrittura.

Insieme agli amici grottammaresi svelerà i segreti del suo romanzo, ripercorrendo al contempo i miti della voce femminile italiana.

Tra un capitolo e l’altro si ascolteranno al piano live i più grandi successi di Mina, Gianna Nannini, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia.

Un omaggio alle grandi della musica italiana insomma, con sorprese e curiosità da non perdere.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è stato fortemente voluto dalla “join venture” tra il Comitato Quartiere Stazione e l’Associazione Lido degli Aranci, con il patrocinio generale dell’Amministrazione Comunale.

L’organizzatore Mario Paoletti dichiara: “Volevamo proporre al pubblico grottammarese una novità per il periodo prenatalizio. Daniela è molto apprezzata in riviera per via della cover band Gianna Love, con la quale ha omaggiato il mito di Gianna Nannini; la scopriremo anche scrittrice, per riflettere del connubio tra musica e romanzo, in una kermesse artistica inedita per la nostra città”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21,30 e sarà moderato dall’ associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli.

