SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole sulla sponda Gubbio. Parla il mister Vincenzo Torrente: “Sull’1-0 c’era rigore per il Gubbio, va detto, ma non abbiamo perso per colpa di questo. Purtroppo oggi mi aspettavo un altro atteggiamento da parte dei miei giocatori: abbiamo preso dei gol facendo errori banali, che una squadra che si vuole salvare non può permettersi di fare”.

“Non diemntichiamo comunqiue” prosegue il mister del Gubbio “che di fornte aveva una Samb che in attacco è forte e ha anche dei giovani interessanti”.

