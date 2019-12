SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa sera, in occasione della gara in casa della Samb contro il Gubbio, la Curva Nord “Massimo Cioffi” predisporrà dei punti di raccolta fondi per un’iniziativa di benificenza in vista del Natale.

La somma raccolta sarà consegnata all’Associazione Gio 10 Onlus, intitolata all’ex calciatore rossoblu Giovanni Pompei, scomparso prematuramente il 1 Luglio 2018, attiva in iniziative per aiutare la ricerca e la cura dei tumori.

