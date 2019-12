I bimbi dello storico istituto di via Leopardi sono stati tra i protagonisti della Messa delle 11 celebrata nella chiesa della Madonna della Marina. I piccoli hanno infatti “aperto” la funzione religiosa, celebrata da don Patrizio Spina dando vita ad un corteo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Asilo Merlini torna a celebrare la ricorrenza dell’Immacolata Concezione. Anche quest’anno i bimbi dello storico istituto di via Leopardi sono stati tra i protagonisti della Messa delle 11 celebrata nella chiesa della Madonna della Marina. I bimbi hanno infatti “aperto” la funzione religiosa, celebrata da don Patrizio Spina, parroco e vicario della Diocesi, dando vita ad un corteo.

Ognuno di loro aveva in mano un fiore bianco offerto poi in dono alla Madonna. Al termine della celebrazione religiosa che ha visto anche la celebrazione di due battesimi, alcuni bambini del Merlini hanno letto la Preghiera dei Fedeli. Presenti alla celebrazione religiosa il presidente dell’asilo Alberto De Angelis, la vicepresidente Ilenia Vesperini e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era la consigliera Mariadele Girolami.

“Un ringraziamento particolare – ha spiegato il presidente De Angelis – va alla coordinatrice della scuola Francesca Lori e a tutto il personale docente e personale Ata”.

