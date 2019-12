SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’aria natalizia si respira anche al cinema. Da giovedì 12 a lunedì 16 dicembre, al cineteatro Concordia arriva “Il Primo Natale“, per la regia di Ficarra e Picone.

Di seguito gli orari delle proiezioni:

giovedì 12 dicembre: ore 19.30-21.30

venerdì 13 dicembre: ore 19.30

sabato 14 dicembre: ore 17.30-19.30-21.30

domenica 15 dicembre: ore 19.30-21.30

lunedì 16 dicembre: ore 21.30

Il Primo Natale, settimo film di Ficarra e Picone, dopo il grande successo di “L’ora legale”, vede protagonisti Salvo e Valentino in due vesti completamente contrapposte: ladro il primo, sacerdote il secondo, sì ritroveranno catapultati indietro nel tempo di oltre duemila anni, fino all’epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la nascita di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode (Massimo Popolizio) è sulle loro tracce. Cambieranno le sorti del Natale o salveranno la festa più attesa dell’anno?

Nel loro viaggio nel tempo incontreranno tanti personaggi più o meno noti della storia e della religione.

Prezzo intero 6,50 euro, ridotto 5 euro

Contatti: www.cinemaconcordiasbt.wixsite.com/concordia-Facebook cinema teatro concordia – +390735588246 – 3356070843

