INCHIESTA CENTRO AGROALIMENTARE PICENO Lo scorso 23 novembre la vicepresidente regionale ci suggerì di inviarle domande in forma scritta, alle quali avrebbe risposto. Dopo 14 giorni dall’invio ancora non abbiamo ricevuto nulla

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso 23 novembre riuscimmo ad accordarci con la vicepresidente regionale Anna Casini per una intervista sul tema del Centro Agroalimentare Piceno, da tempo al centro di una disputa molto dura tra l’attuale Consiglio di Amministrazione e la Regione Marche, che ha comunicato lo scorso mese di maggio la volontà di liquidare le proprie quote, decisione confermata nel Consiglio Regionale di giovedì scorso nel quale la maggioranza ha votato contro la mozione Giorgini-Urbinati per considerare il Caap una partecipata strategica.

Da tempo cercavamo da parte di Anna Casini, rappresentante del Piceno in Regione oltre che assessore con delega all’Agricoltura e all’Industria Agroalimentare una comunicazione precisa sulle decisioni della Regione in merito. Ci sembrava davvero strano che a fronte di una decisione strategica di disimpegno non giungessero comunicazioni di alcun tipo, nonostante le nostre caselle mail ricevono quotidianamente note stampa da parte di Palazzo Raffaello e della vicepresidente Casini.

Il 23 novembre, incontrando la vicepresidente alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli, la stessa ci ha detto che era disponibile a rilasciare una intervista ma, poiché l’argomento, a suo dire, era da valutare attentamente (sull’ultimo bilancio vi sono delle osservazioni del Collegio dei Sindaci e l’Avvocatura della Regione Marche è stata investita del tema), ha chiesto allo scrivente di ricevere le domande in forma scritta, per rispondere sempre in forma scritta.

Il 26 novembre ho inviato le domande. Chiedendo una risposta entro l’8 dicembre: ad oggi, 9 dicembre, 14 giorni non sono pochi, anche considerando che lamentiamo il silenzio della Regione Marche almeno dallo scorso mese di giugno e che lo scorso 4 ottobre avevamo già chiesto la disponibilità di una intervista.

Considerando che prima delle imminenti vacanze di Natale sarebbero attese due audizioni forse fondamentali sul Centro Agroalimentare, nelle commissioni consiliari del Comune di San Benedetto (una per il Consiglio di Amministrazione, una per il Collegio dei Sindaci) e che il nostro lavoro giornalistico non può cadere nel vuoto, pubblichiamo di seguito le domande inviate nella speranza che gli organi regionali vogliano rispondere per chiarire il loro punto di vista sull’argomento.

1) Lo scorso 14 maggio, durante l’assemblea dei soci, il funzionario della Regione Marche rappresentante dell’ente “ha dichiarato la volontà della Regione di chiedere allo stesso Caap la liquidazione della quota di proprietà della Regione stessa”. Per quale motivo si vogliono liquidare le quote e non, semmai, meramente venderle?

2) Nello stesso giorno, il direttivo del Centro Agroalimentare Piceno ha diffuso un comunicato nel quale si legge “Potrebbero essere allora vere le voci per le quali la Regione ha tutto l’interesse alla cancellazione e distruzione del Centro Agroalimentare per poter poi creare una struttura identica nel Nord delle Marche (ad Ancona con i fondi della Via della seta e del nuovo Psr?)”. Esiste questa possibilità?

3) Una Regione a guida centrosinistra può permettersi la dismissione da partecipate che hanno il compito di guidare l’economia regionale e affidare questo compito esclusivamente al mercato? Qual è la differenza tra voi e il centrodestra, a questo punto?

4) Il Piceno è la provincia con più difficoltà economiche nelle Marche mentre il settore Agroalimentare è quello più dinamico in Italia (solo per l’occupazione, l’industria agroalimentare ha segnato +3,1% nel 2018). Non trova contraddittorio che la Regione Marche, invece di investire nel Centro Agroalimentare Piceno come volano per l’intero settore provinciale ma anche abruzzese-marchigiano, decida di disfarsene?

5) In una interrogazione, il consigliere comunale dell’Udc Domenico Pellei ha scritto: “Si intende svendere il Caap ed aprire la strada a potenziali speculazioni?”. Per molti infatti il timore è che una liquidazione consenta poi ad eventuali acquirenti privati di appropriarsi del Centro e ottenere anche aumenti di volumetrie in una zona strategica, a pochi passi dall’uscita dell’A14. Cosa pensa di questo scenario? Qui link

6) Perché in tutti questi mesi, nonostante sia l’assessore di riferimento del Piceno e del settore, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito?

7) In una assemblea dei soci del 2017 lei ha dichiarato: “La Regione Marche è ben disposta ad aiutare la partecipata Centro Agro-Alimentare e farà la sua parte per la riuscita del progetto di sviluppo del Centro e della sua mission, anche nell’ottica del rilancio dell’economia agro-alimentare (…) in sinergia con altri Enti e Organismi territoriali preposti, valorizzando le funzioni del Caap come Partecipata e Soggetto sinergico ed operativo di supporto, per l’attuazione delle politiche istituzionali emanate dagli Enti Pubblici”. In due anni cosa è cambiato di tanto notevole? Qui link

8) Spesso viene citata la cosiddetta “Legge Madia” a giustificazione della liquidazione delle quote regionali del Caap. Fino ad ora in Italia soltanto il 12% delle società partecipate sono state liquidate e inoltre la recente sentenza del Tar Marche sulla delibera del Comune di San Benedetto su Picenambiente rappresenterebbe una pietra tombale su questa ipotesi. Si tenga presente che il Consiglio Comunale di San Benedetto ha espresso all’unanimità un riferimento al fatto che il Caap sia una partecipata strategica e a dicembre con la ricognizione

delle partecipate questo passaggio, diventando ufficiale, escluderebbe qualsiasi ipotesi di applicazione della Madia. Lei è sempre convinta, invece, che la liquidazione sia la soluzione migliore?

9) Il bilancio del 2019 potrebbe concludersi in pareggio, stante anche le ultime dichiarazioni del Consiglio di Amministrazione e il Piano di Risanamento presentato. Si tratta di un evento storico per il Caap, che coincide, però, con pareri negativi del Collegio dei Sindaci riguardo il bilancio e con una volontà della Regione Marche opposta a quella del 2017. Negli anni precedenti, tuttavia, a fronte di elevate perdite contabili ripianate con la vendita a privati degli immobili di proprietà del Caap, non una voce critica si era levata né in forma ufficiale né da parte politica e neppure dai sindaci, i quali oggi invece interpellano la Corte dei Conti. Parliamo di perdite contabili di questo livello: 207 mila euro nel 2015, 298 mila euro nel 2016, 849 mila nel 2017. Perché ha elogiato il Caap nel 2017 e invece critica l’attuale gestione nonostante il bilancio recentemente approvato dai soci?

10) Il 23 maggio 2016 la Regione ha messo in vendita le quote del Caap, ma non ha trovato acquirenti. Nel caso giungessero delle nuove offerte di acquisto, la Regione come si comporterebbe? Oppure l’ipotesi di alienazione è l’unica in campo?

11) Il consigliere regionale Fabio Urbinati di recente ha presentato una interrogazione con la quale lamentava le mancate risposte degli assessorati competenti al Centro Agroalimentare Piceno. “Io, consigliere regionale, faccio

fatica ad ottenere informazioni dalla stessa Regione”: come se lo spiega? Si sente coinvolta? Come spiega tutta questa reticenza? Qui link

